Народный фронт подготовил предложения по развитию системы непрерывного медицинского образования в стране

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» и представители органов государственной власти провели круглый стол по теме «Непрерывное медицинское образование» (НМО). Они рассмотрели основные проблемы, препятствующие развитию системы. Напомним, именно Нацмедпалата при поддержке Народного фронта заявили 5 лет назад о необходимости создания НМО. Теперь важно добиться, чтобы система была эффективной, удобной и бесплатной для каждого медика.

В обсуждении приняли участие представители Минздрава РФ и других федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также представители региональных исполкомов из всех 85 субъектов Российской Федерации. Модератором круглого стола выступил руководитель тематической площадки, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Он подчеркнул чрезвычайную важность идеи непрерывного медицинского образования, возникшей 5 лет назад по инициативе Нацмедпалаты при поддержке Народного фронта. Леонид Рошаль напомнил, что ранее врачи проходили повышение квалификации 1 раз в 5 лет по 144 часа, а идея НМО возникла при изучении западного опыта, где врачи учатся постоянно и равномерно, в том числе на семинарах и конгрессах.

«Сегодня, помимо обязательного повышения квалификации, мы дали профессиональным врачебным ассоциациям тоже участвовать в НМО и проводить образовательные мероприятия, совместив таким образом отечественную практику и западный опыт», – сообщил Леонид Рошаль.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ отметил, что качество образовательных программ сегодня контролируется самим врачебным сообществом: в Национальной медицинской палате работает комиссия, которая отбирает программы для НМО. Он также подчеркнул, что за дополнительное обучение врачей должны прежде всего отвечать профессиональные медицинские ассоциации, так как они в первую очередь заинтересованы в качественной подготовке своих специалистов.

Также Леонид Рошаль обратил внимание собравшихся на организационные и правовые трудности, которые мешают системе НМО получить в России наиболее оптимальное развитие.

Для иллюстрации своих слов он провел опрос об удовлетворенности нынешней системой НМО среди присутствующих на Круглом столе медиков и экспертов. Оказалось, что ей довольны лишь 28% опрошенных, а 72% собравшихся система не устраивает.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ указал на то, что сложившаяся ситуация недопустима, а система НМО должна быть удобной для врача, эффективной и бесплатной.