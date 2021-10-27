МыВместе: «Молодежка ОНФ» возобновляет помощь пожилым людям и медикам по всей стране

В ряде регионов страны вновь вводят ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, включая режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Участники всероссийской команды «Молодежки ОНФ» возобновляют работу с пожилыми, одинокими жителями и людьми с ограничениями здоровья. Также к ним присоединятся подростки из социального проекта ОНФ «Тренер». Добровольцы, как и в начале пандемии коронавируса, окажут любую посильную помощь: от доставки нуждающимся продуктов и лекарств до оплаты коммунальных счетов. Также участники команды готовы прийти на помощь медикам с перепрофилированием больниц в ковидные госпитали.

«Мы провели оперативное совещание в режиме видеоконференции со всеми региональными координаторами. Я поручил провести мониторинг, созвониться с подшефными, главными врачами больниц и узнать, какая помощь требуется. Такие совещания будут проходить еженедельно, чтобы владеть информацией о ситуации на местах и оперативно включиться и оказать всю необходимую помощь», – рассказал депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Государственной Думы РФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

По его словам, участники команды также продолжат работу на пунктах вакцинации. «Молодежка ОНФ» подключилась к ней еще весной. Добровольцы распределяют потоки людей, помогают заполнить документы.

«Как показывают примеры, вакцинация на сегодня – это эффективный способ сохранить здоровье, как свое, так и своих близких. Также мы продолжим акцию «Оставайся донором», которую с начала пандемии проводим совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России. Главное сейчас – объединить все силы и средства. Только вместе плечом к плечу мы победим этот вирус», – добавил Игорь Кастюкевич.

Команда «Молодежки ОНФ» была одной из первых, кто весной 2020 г. в рамках акции #МыВместе начал помогать жителям и врачам. Участники тогда работали без выходных: объезжали сотни адресов в день, чтобы привезти людям продукты или лекарства, а в ночь подвозили медиков домой или в больницу, а также на дежурство. Группы быстрого реагирования вместе с медперсоналом готовили коечный фонд для приема больных с тяжелой формой пневмонии. Только в 2020 г. такая работа проходила в 69 регионах страны. В общей сложности наши добровольцы оказали содействие в оборудовании 25 тыс. койко-мест для больных коронавирусом.

Помощь подшефным – одно из основных направлений в работе добровольцев. Сегодня у «Молодежки ОНФ» более 1,5 тыс. подшефных в 70 регионах страны. Это одинокие, пожилые, маломобильные жители, с которыми ребята познакомились в самом начале пандемии в 2020 г. Только за последнюю неделю сентября участники команды помогли 221 жителю. В среднем, за 7 дней волонтеры выезжают по просьбе пожилых и одиноких людей 80 раз. В последнее время просьбы о помощи в основном бытовые: заготовка дров, уборка придомовой территории, ремонт. Однако, сейчас, когда многие жители вновь вынуждены уйти на самоизоляцию, добровольцы в первую очередь будут отрабатывать обращения о доставке продуктов и лекарств.

Помощь врачам с начала пандемии и до сегодняшнего дня не приостанавливалась. Помимо формирования ковид-госпиталей, участники «Молодежки ОНФ» доставляют лекарства пациентам с коронавирусом на домашнем лечении, помогают в колл-центрах поликлиник, также работают на пунктах вакцинации. Такая помощь ведется сегодня в 13 регионах страны: Архангельской, Мурманской, Оренбургской, Саратовской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и Московской областях, республиках Дагестан, Карелии и Хакасии, а также в Ненецком автономном округе и в Москве. За последнюю неделю оказана помощь в вакцинации свыше 400 гражданам. Всего, в 2021 г. добровольцы «Молодежки ОНФ» помогли в 72 клиниках страны.