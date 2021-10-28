Минздрав опровергает слухи





Информация от Минздрава Коми. Ведомство опровергает фейковую информацию о происхождении COVID-19. В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что коронавирус существует как бактерия, которая вызывает смерть человека от свёртывания крови. Якобы, как только врачи узнали об этом, изменилась методика лечения граждан. Минздрав Коми поясняет, что данное сообщение не соответствует действительности. При лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией врачи используют методические рекомендации Минздрава России. Распространение фейковых сообщений вводит людей в заблуждение. Это может привести к самолечению и позднему обращению в медучреждения.