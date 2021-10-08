



Комиссия Минприроды Коми завершила оценку качества очистки Колвы и Усы от нефтесодержащей жидкости. Об этом нашему телеканалу сообщил руководитель ведомства Алексей Кузнецов. Напомним, разлив произошёл 11-го мая на Ошкском месторождении, почти 10 тонн смеси попало в воду. Сейчас республиканские ведомства оценивают, насколько качественно нефтяники прошла очистка загрязнённых рек. Комиссия пролетела на вертолёте по течению реки Колвы через Усть-Усу, Щельябож, Мутный Материк и дальше. На следующий день обследованию подверглись уже участки на земле.