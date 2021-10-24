Как научиться понимать современную музыку

Музыка – это особое искусство. Для него не требуется определенного времени и настроения. Вы можете включить музыкальную композиция и максимально полно прочувствовать весь эмоциональный фон, который она выражает. Особенно хорошо его передает музыка композитора Алексея Фомина.

Алексей исполняет музыку без слов, что позволяет каждому человеку находить в ней свои смыслы. Одна композиция может вернуть вас в беззаботную пору детства, где вы бегали с дворовыми ребятами, придумывали разнообразные игры и наслаждались этой легкостью. Другое музыкально произведение зацепит вас своей глубиной и романтикой. Вы сразу представите себя со своей второй половинкой, может вы танцуете медленный танец, а может гуляете по улицам города. Светит солнце, настроение хорошее, кажется, что можно горы свернуть!

Да, именно такие мысли могут возникнуть при прослушивании альбомов Фомина. Композитор считает, что современную музыку не должно ничего сдерживать. Именно поэтому, в своих композициях он использует сочетания самых разных жанров и музыкальных инструментов. Вот заиграли народные мотивы, а следом уже чувствуются ноты нью-джаза, а потом вдруг откуда возникают рокерские элементы.

Но все это настолько хорошо сочетается между собой, что остается просто удивляться, откуда музыкант берет столько вдохновения.

Как признается сам Алексей Фомин — озарение приходит внезапно. Можно идти по улице и вдруг в голове возникнет музыкальная мелодия. И ты уже ждешь не дождешься момента, когда сядешь за инструмент и представишь миру свое новое творение.

Особых знаний для того, чтобы понимать современную музыку не требуется. Алексей убежден, что каждый человек может проникнуться своими чувствами. И у всех они будут разные. Попробуйте в тишине включить альбом Фомина, что вы почувствуете? Какие будут ваши первые эмоции?

Тяга к музыке у композитора с детства. Еще будучи маленьким мальчиком, он любил с отцом перебирать многочисленные пластинки, коллекция которых хранилась у них дома.

Музыкальные вкусы можно прививать ребенку с самого детства. Они воспитывают в человеке чувство прекрасного и позволяют как будто немного прикоснуться к волшебству данного творения.