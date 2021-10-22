Интинцы принимают участие во Всероссийском онлайн-фестивале «Я против экстремизма и терроризма»





Интинская молодежь принимает участие во Всероссийском онлайн-фестивале социального медиаконтента «Я против экстремизма и терроризма». В финал конкурса вышел плакат постер Алины Евсеевой, три видеоролика, авторами которых являются Михаил Яковченко и Алексей Головкин, Екатерина Канева и сотрудники телестудии «5 канал» Наталия Думих и Никита Коровин. У наших коллег есть реальный шанс занять первое место в конкурсе, но для этого им необходимы голоса интинцев.