Глава Коми поручил отработать оптимальный механизм обеспечения местных предпринимателей древесиной





Владимир Уйба поручил правительству региона отработать оптимальный механизм обеспечения местных предпринимателей древесиной. Малый бизнес должен быть уверен в завтрашнем дне, республика обеспечит ему условия для дальнейшего развития. Главное условие – оно должно быть связано только с глубокой переработкой. Других перспектив у предприятий лесной промышленности в республике нет и быть не может. Такой итог подвел Глава после встречи с предпринимателями Койгородского района. Они саммит обратились к Владимиру Уйба с просьбой обсудить этот вопрос во время его недавней рабочей поездки в муниципалитет.