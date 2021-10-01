Фрагмент аудиозаписи судебного заседания по делу об увольнении Кочергина

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Фрагмент аудиозаписи судебного заседания воркутинского городского суда 31.08.2021 года по делу № 2-1784/2021 о признании незаконным увольнение председателя КСК г. Воркуты Кочергина А. А. Председательствующий судья Полякова Н. В.

Представитель прокуратуры Республики Коми по доверенности, первый заместитель прокурора г. Воркуты Балашов В. А., отвечает на вопросы представителя Кочергина А. А. адвоката Рочевой И. О.

Официальная аудиозапись аудиопротокола воркутинского городского суда была повреждена в воркутинском городском суде. Данный аудиофайл был предоставлен представителем Кочергина А. А. адвокатом Рочевой И. О. по заявлению генерального директора телеканала «ТВ ГАЛО» Князева Г. С.