Эксперты ОНФ считают, что новый приказ МВД будет способствовать большей прозрачности при выезде ребенка за границу с одним родителем

Эксперты проекта ОНФ «Защита социальных прав граждан» прокомментировали приказ МВД о порядке приема и подачи заявлений о несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего гражданина, зарегистрированный на днях в Минюсте.

«Приказ предусматривает, что родитель может указать, в какие страны и на какой период он запрещает несовершеннолетнему выезжать за пределы России. Документ также регламентирует направление отзыва заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего, ранее такая норма отсутствовала. Для этого необходимо прийти с заявлением в территориальный орган МВД или в иной орган, где гражданин подавал предыдущее заявление. При наличии в заявлении сведений о фамилии имени и отчестве, а также месте жительства другого законного представителя должностное лицо направляет ему уведомление об ограничении (снятии ограничения) права несовершеннолетнего гражданина РФ на выезд из России», – рассказала координатор проекта ОНФ «Защита социальных прав граждан», председатель комиссии Ассоциации юристов России по защите социальных и экономических прав, адвокат Старожильцева Оксана.

По мнению экспертов, регламентация выезда детей с одним из родителей будет способствовать большей прозрачности при таких выездах, а также формированию у указанного родителя чувства повышенной ответственности при сопровождении несовершеннолетних граждан России за пределами страны.

В июне 2021 г. эксперты проекта «Защита социальных прав граждан» провели вебинар о предстоящих изменениях в законодательстве по вопросам выезда несовершеннолетних за рубеж, а 1 июля был подписан федеральный закон, упрощающий правила выезда. Новый порядок приема и подачи заявлений, утвержденный МВД в августе этого года, стал логическим продолжением законодательного совершенствования решения этой проблемы.