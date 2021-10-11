Эксперты Народного фронта собирают лучшие практики защиты объектов культурного наследия

С 5 по 8 октября проходил ХХ Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры, в рамках которого эксперты со всей страны собрались для обсуждения вопросов градостроительного регулирования, сохранения объектов культурного и археологического наследия, а также совершенствования государственной охраны культурного наследия. В работе съезда приняли участие представители Минкультуры России, органов охраны культурного наследия субъектов Российской Федерации, комитета Государственной думы по культуре, Минобороны России, Института археологии РАН, ВООПИК и иных организаций, ставящих своей целью сохранение и популяризацию нашего наследия.

Эксперты ОНФ, принимавшие участие в различных сессиях съезда, рассказали о результатах мониторингов, проведенных Народным фронтом, а также внесли ряд предложений по углублению взаимодействия общественных организаций и государственных органов в сфере охраны объектов культурного наследия, в том числе с вовлечением волонтеров и поддержкой их деятельности.

Так, была озвучена проблема отсутствия регламентов взаимодействия волонтеров, региональных и муниципальных органов власти и собственников объектов культурного наследия, в результате которой дома, восстановленные силами волонтеров, могут попасть под снос как аварийные или по программе реновации территорий. А позитивные практики на примере Тотьмы и Нижнего Новгорода эксперты рекомендовали распространять по всей России.

«Отсутствие конструктивных рабочих отношений между государственными органами и общественными организациями, вплоть до противостояния, по целому ряду объектов культурного наследия является одной из основных проблем для отрасли, – прокомментировала начальник управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации приоритетных решений и национальных проектов ОНФ, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура» Любовь Солдаткина. – В ряде случаев даже достигнутые договоренности при смене управляющего состава муниципалитетов перестают действовать. Это подрывает энтузиазм волонтеров и препятствует развитию добровольческих движений, ставящих своей целью сохранение истории родного края. Для нас очень важно помочь сформировать конструктивный диалог общественников и власти с документальным закреплением такого взаимодействия».

Также участники предложили совершенствовать механизм общественного контроля за состоянием объектов культурного наследия с помощью создания института общественных инспекторов, которым разрешат постоянно наблюдать за состоянием объекта как внутри, так и снаружи и при необходимости оперативно сообщать в органы охраны. Такой подход позволит малыми силами в кратчайшие сроки доводить информацию о текущем состоянии объекта, ходе реконструкции, его целевом или нецелевом использовании, а также об актах вандализма.