ЕГЭ в первый день зимы. Итоговое сочинение





Основной же период сдачи ЕГЭ в 2022-ом начнется 27 мая. Датами и особенностями экзаменационной кампании следующего года поделились в ходе заседания Координационного совета. В нем, помимо представителей профильного министерства и ведомств, приняла участие Заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Карачёва. Говорили и об итогах уже прошедшего сезона. В 2021 году к сдаче ЕГЭ по разным предметам приступило более 4 тысяч выпускников. Для них было подготовлено 77 пунктов проведения экзамена. В этом году в регионе удалось достичь 95% обеспечения онлайн-наблюдением.