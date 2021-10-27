



В Коми с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные антиковидные ограничения. Соответствующий Указ опубликован на сайте Правительства региона. По поручению Президента России в республике на этот период приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, если только те не работают «на вынос». Закрыты будут и объекты розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов и тех, что торгуют товарами первой необходимости. Ограничения касаются пошива, ремонта, изготовления мебели, стирки и химчистки (за исключением обслуживания без посещения), салонов красоты и косметических салонов, СПА, массажных кабинетов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются косметические услуги. Под запрет попали физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны и даже стоматологии. Последние – за исключением экстренных случаев. Закрыты будут и досуговые, развлекательные, зрелищные, рекламные и другие массовые мероприятия в торговых центрах, ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, зоопарках. С 30 октября до улучшения эпидемобстановки приостановлено и проведение медорганизациями диспансеризации и профосмотров.