Алкоголь и продукты за чужой счет привели 35-летнюю женщину за колючую проволоку.





В конце февраля в сыктывкарскую полицию обратилась женщина с заявлением о краже 2500 рублей. Накануне сожитель потерпевшей пригласил в квартиру старую знакомую. В ходе застолья хозяйка уснула. На утро решила проверить свою банковскую карту, на которой средств уже не оказалось. Сыщики установили торговую точку, где были потрачены деньги и выявили покупателя – ту самую гостью. Задержанная юлить не стала и во всем призналась.