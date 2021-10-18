Активисты ОНФ в Коми начали мониторинг «С теплом – труба» и призвали жителей принять в нем участие

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми начали очередной этап мониторинга «С теплом – труба». Общественники призвали жителей, а также представителей всех заинтересованных организаций принят участие в исследовании и сообщить в ОНФ в республике о местах повреждения теплотрасс.

Народный фронт по всей стране с 2017 г. проводит инспекции состояния тепловых сетей, в ходе которых оценивают состояние тепловых трасс надземного типа. В ходе рейдов по дворовым территориям эксперты ОНФ выявляют случаи повреждения теплоизоляции трубопроводов либо ее отсутствие.

Основной производственной задачей при эксплуатации тепловых сетей является обеспечение надежного, бесперебойного теплоснабжения потребителей. Опыт эксплуатации тепловых сетей в России показывает, что контроль за реальными тепловыми потерями на них, как правило, не проводится, хотя в ряде случаев можно выявить, что до 50% транспортируемой теплоты не доходит до потребителя из-за нарушения (отсутствия) теплоизоляции и утечек теплоносителя.