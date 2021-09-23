Выживание в лесу / Как добыть дичь без ружья / Охота на рябчика на петли





друзья всем привет. хотел затронуть такую тему как выживание в тайге. допустим вы заблудились и у вас нет еды. я вам покажу как можно поймать дичь без ружья. а точнее охота на рябчика на петли. для охоты на рябчика практически ничего не нужно. если вам повезет и вы окажитесь в таежной избе то весь необходимый набор н рябчика вы найдете в избе. прошу заметить относитесь бережно к природе и не надо истреблять всю дичь. берите столько. сколько вам необходимо для выживания в лесу или вам нечем прокормить семью.

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