



Патриотизм и любовь жителей Усинска к малой родине и труду приумножают успехи нефтяной столицы и всего региона, отметил Глава Коми на торжественном вечере в Усинске, посвященном Дню города и профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности. Владимир Уйба вручил федеральные и республиканские государственные награды усинцам, внёсшим особый вклад в развитие севера. Среди них и школьница Валерия Удот. В прошлом году она спасла из горящего дома четырёхлетнего брата. Кроме того, в рамках рабочей поездки руководитель региона посетил села Мутный Материк и Щельябож, где торжественно открыли новый детский сад, построенный при участии компании Лукойл.