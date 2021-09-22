Владимир Уйба поручил улучшить безопасность дорожного движения.





Значительно поднять зарплату водителям автобусов, более тщательно подходить к подбору кадров и сделать эту работу престижной – с поручением выступил Владимир Уйба на заседании Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. И это несмотря на статистику – по ней ДТП с общественным транспортом в этом году было заметно меньше, чем в 2020-ом. Всего в 21-ом пострадал 21 человек. Основные причины следующие: падение пассажиров, столкновение, наезд на пешеходов.