✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.09.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

В России прошли выборы в Государственную Думу. Жители Сосногорского района, помимо федеральных парламентариев, также определились с выбором депутатов местных Советов: сосногорского, нижнеодеского и войвожского.

01:39 — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДОСУГ

В библиотеке имени Якова Рочева прошло командное интеллектуальное соревнование «Своя игра» для школьников. Такие мероприятия сотрудники проводят здесь регулярно – это часть программы молодежного интеллект-центра «МОСТ», который работает на базе библиотеки.