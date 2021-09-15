✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.09.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

В этом году на участке Сосногорск — Керки трассы Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар отремонтируют 10 километров дорожного полотна.

01:09 — ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

На этой неделе состоялось очередное заседание Общественного совета Сосногорского района. На повестке дня: информация об антикоррупционных мероприятиях, проводимых на территории муниципалитета, мерах, предпринимаемых для решения проблемы с уличным освещением в городе и поселках, и другие вопросы.

05:41 — СКОРО ВЫБОРЫ

Уже на этой неделе в России состоятся выборы в Государственную Думу. Избирательные участки будут работать 17, 18 и 19 сентября. Жителям Сосногорского района также предстоит определиться с выбором депутатов сразу четырех местных советов.

07:40 — РЕМОНТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

25 ветеранов Великой Отечественной войны в Сосногорском районе улучшили жилищные условия в этом году. Помог им районный Совет ветеранов, а средства на ремонт и благоустройство квартир участников войны выделил республиканский организационный комитет «Победа».