✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.09.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ОСВЕЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЧАСТИ

Уличное освещение в железнодорожной части Сосногорска вновь стало темой обсуждения в районной администрации. Несмотря на все проведенные мероприятия, вопрос все еще актуален, а значит остается на контроле у муниципальных властей.

03:02 — РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

Как можно распорядиться средствами регионального семейного капитала? На этот вопрос во время «прямой линии» отвечала заместитель начальника отдела социальных гарантий Центра по предоставлению услуг в сфере социальной защиты города Сосногорска Людмила Зиновьева.

06:10 — ЗАРАБОТАТЬ УЧЕБОЙ

1 сентября, в День знаний, одаренные школьники, участвующие в конкурсе нефтяной компании, получили премии в размере 10000 рублей. В этом году лауреатов премии в Сосногорском районе – 9. Стоит отметить, что такое поощрение за успешную учебу в нашем районе не единственное.