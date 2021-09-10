В Коми проходят массовые забеги в рамках «Арктического марафона 2021»





Это уникальное спортивное мероприятие проходит уже в третий раз. Изначально марафон планировали провести в самом восточном городе Европы за Северным Полярным Кругом – в Воркуте, но из-за пандемии забег, как и в прошлом году, вновь перенесли в онлайн-формат. В период с 14 августа до 14 сентября все желающие могут пробежать его в своём городе и зафиксировать результаты. Так, в Ухте массовый забег на Набережной Газовиков организовали студенты кадетского батальона при Ухтнском университете.