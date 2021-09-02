



В Колве в рамках благотворительного проекта "ЛУКОЙЛ – детям!" открыли сразу две площадки – детскую игровую и спортивную. На торжественное открытие пришли не только местные ребята, но и взрослые колвинцы – вместе с первым заместителем руководителя администрации Усинска Татьяной Анисимовой и заместителем генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, депутатом Госсовета Коми Евгенией Лясковской.