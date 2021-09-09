Участники форума «Россия – страна возможностей» прокачали свои компетенции в рамках квеста от проекта «Профстажировки 2.0»

Команда проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» в рамках форума «Россия – страна возможностей» организовала для участников фестиваля «Профстажировки-квест», направленный на прокачку надпрофессиональных навыков (soft skills). В квесте приняли участие около 400 человек, 15 из них в качестве призов получат личные карьерные консультации от партнеров. «Профстажировки 2.0» – совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

Руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» Илья Семин сказал, что считает soft skills фундаментальной базой для успешной коммуникации и построения карьеры.

«Навыки soft skills открывают новые горизонты и карьерные возможности перед студентами. Они позволяют успешно пройти собеседование и найти более престижную работу, затем – наладить контакт с коллегами и продвигаться по карьерной лестнице. Большинство молодых ребят, которые сейчас начинают строить карьеру, осознают важность развития soft skills и стараются их постоянно развивать. Мы в проекте «Профстажировки 2.0» готовы помочь им в этом и в таких игровых форматах, и в рамках спецпроекта «Дистанционные стажировки компетенций», – подчеркнул Илья Семин.

Игра «Профстажировки-квест» помогла участникам протестировать и, главное, развить свои компетенции. Среди них – развитие стрессоустойчивости, эмоционального интеллекта, нетворкинг, продвижение личного бренда и другие.

Почти 400 участников квеста объединились в команды, чтобы пройти этот конкурс, среди которых были выявлены три команды-победительницы: «Большая перемена», «Барбарики Ракамакафо» и «Палатка 22». Лидеры «Большой перемены» получат личные карьерные консультации от SuperJob, остальные победители получат фитнес-браслеты и портативные аккумуляторы.

Победитель четвертого сезона проекта «Профстажировки 2.0» Алексей Жданюк поделился эмоциями. Он отметил, что на форуме «Россия – страна возможностей» меняются люди и переворачивается привычное представление о мире. Нахождение и общение с новаторами и творцами мотивируют к развитию.

«Уверен, что на форуме «Россия – страна возможностей» я испытаю искренние эмоции – вдохновение и энтузиазм, восторг и восхищение. Окончательно влюблюсь в мир, выгоню страхи и неуверенность. Передам каждому частичку себя и приму ее от остальных – вместе зарядимся и создадим синергию, которая даст толчок всей России», – поделился Алексей Жданюк.

Будущий конфликтолог Анастасия Вечеренко из Ростова-на-Дону рассказала о том, чем для нее полезна такая игра: «Мне очень интересно общаться с разными людьми и наблюдать, как они решают проблемы, как они находят общий язык друг с другом и собираются в команды. Этот опыт дает многое для моей будущей профессии, я получаю колоссальную профессиональную практику», – сказала Анастасия.