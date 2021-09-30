О новой системе работы с молодыми талантами рассказали руководителям регионов и представителям госкорпораций

Всероссийское движение «Вдохновители» при поддержке Народного фронта провело совещание по реализации проекта «Наше будущее. Новые лица». Активисты движения обсудили координацию действий и утвердили стратегические задачи проекта, ключевая цель которого – привлечь новых детей к участию во всероссийских молодежных инициативах.

«Президент Российской Федерации ставит перед нами национальную цель развития — формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности. И поддержка институтов, которые способствуют ее реализации – важное направление работы Народного фронта, поэтому мы помогаем «Вдохновителям» в работе по поиску и продвижению молодых ребят с созидательной энергией, способных на вдохновении от жизни менять мир к лучшему», – сказала, открывая совещание, первый заместитель руководителя Исполкома Общероссийского Народного фронта Евгения Калачева.

«Идея проекта «Наше будущее. Новые лица» — набрать талантливых детей в команду молодых Вдохновителей, сделать их лицами крупных международных форумов, которые проходят в России, помогать им в развитии и самореализации. Возможность выступить с трибуны таких мероприятий, их истории успеха станут отличным примером и стимулом для подрастающего поколения россиян, а также молодежи из других стран. В рамках этого совещания мы хотели не только наметить планы на будущее, но и показать, что наша работа с детьми уже запущена. В нашей базе данных уже более 3000 одаренных детей из 47 регионов, которые смогут представлять свой регион на международных форумах и конференциях», — сообщил Михаил Палей, руководитель Всероссийского движения «Вдохновители».

«Воспитание детей и формирование у молодежи активной жизненной позиции, гражданских и нравственных качеств – это безусловный приоритет в работе нашего ведомства», – отметил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. – Всероссийское движение «Вдохновители» распространением проекта вызывает значимый социально-ориентированный эффект, направленный на развитие детей. Задачи проекта «Наше будущее. Новые лица» направлены на популяризацию успехов талантливой молодежи, а это – одна из главных национальных задач нашей страны. Со своей стороны Министерство просвещения готово стать надежным партнером в решении общих задач».

«Мы видим очень высокий потенциал этого проекта и обязуемся оказывать содействие этому важному делу. Сегодня вопрос с кадрами всё чаще звучит в нашей повестке, и то, что делают ребята, это бесценно», – подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов.

Основными темами для обсуждения стали: привлечение к продвижению молодых Вдохновителей региональных площадок развития, школ, кружкового движения НТИ, средних специальных и высших учебных заведений, расширение участия и масштабирование лучших молодежных практик государственных корпораций, а также международная составляющая проекта.

В дискуссии приняли участие представители федеральных органов власти, руководители регионов, крупных государственных корпораций, молодежных движений и проектов. Среди них были Игорь Журавлев, директор ВДЦ «Смена»; Анна Шарипова, управляющий директор по национальным проектам ГК “Ростех”; Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Федерального агентства Россотрудничество; Наталья Кравченко, член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности.

Все участники совещания сошлись на мнении, что стране необходима экосистема взращивания молодых талантов через менторство и личное наставничество. Именно эти задачи и решает Всероссийское движение «Вдохновители». Ребенок должен попадать в проект «Наше будущее. Новые лица» и под присмотром Вдохновителей совершенствоваться и улучшать свои результаты, попадая в число самих Вдохновителей. Так молодые люди смогут не только добиться новых высот, но и в дальнейшем делиться накопленными знаниями и опытом со своими сверстниками.