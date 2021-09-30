Народный фронт призвал минздрав Коми отремонтировать дырявую крышу амбулатории в поселке Верхняя Максаковка

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми повторно обратились в министерство здравоохранения республики с просьбой решить вопросы с ветхой протекающей крышей амбулатории поселка Верхняя Максаковка городского округа Сыктывкар. Общественники по сигналам граждан провели рейд в и убедились, что с момента предыдущего мониторинга в 2019 г. власти не смогли решить вопросы медицинского учреждения. Минздрав ранее обещал рассмотреть вариант строительства новой амбулатории и отремонтировать крышу старой, но воз и ныне там.

Во время рейда в сентябре 2021 г. пациенты высказались о том, что здание амбулатории давно пора ремонтировать и им жалко медиков, которые там работают, ведь врачи и медсестры очень хорошие.

«Само здание устарело морально и технически. Хотелось бы работать в лучших условиях, но самое главное – это условия для пациентов. Поселок растет, развивается. Много молодых семей, у некоторых по три — четыре и более детей. Естественно, медицинскому учреждению нужно расширяться. В лучшем случае строить новую амбулаторию по современным стандартам. Это, наверное, не процесс сегодняшнего дня, но элементарно отремонтировать крышу, чтобы не было протечек, чтобы здесь не стояли тазики во время дождей – это ведь возможно сделать», — поделилась с общественниками врач-педиатр амбулатории Галина Русакова.

Двухэтажная деревянная амбулатория в Верхней Максаковке построена в 1971 г. Два года назад официально было признано, что ее износ составил 73%. Здание уже не подлежит капитальному ремонту, поэтому его просто кое-как латают, что не решает проблем. Но все же после предыдущего рейда и обращения общественников в минздрав Коми в медицинском учреждении обновили крыльцо. Активисты ОНФ отметили, что это явилось единственным существенным улучшением.

В ходе нового рейда общественники зафиксировали многочисленные факты плохого состояния здания амбулатории: почти по всему периметру сооружения наблюдается полуразвалившийся кирпичный фундамент, на втором этаже следы больших протечек, имеются повреждения стен внутри знания, повреждения шиферной кровли учреждения. Все это активисты Народного фронта задокументировали в фотоматериалах.

Между тем в 2020 г. минздрав и депутаты Госсовета Коми рассматривали вопросы строительства новой амбулатории в Верхней Максаковке и поиска необходимого для этого свободного земельного участка площадью три тысячи квадратных метров. Представители органов власти тогда предложили создать рабочую группу для решения этих вопросов. А руководство минздрава Коми сообщило, что будет выделено 2,8 млн руб. на замену кровли и косметический ремонт существующей амбулатории. Но благие планы оказались просто прожектами, констатировали активисты ОНФ в Коми.

«Народный фронт по итогам нового рейда попросил минздрав республики обратить особое внимание на состояние амбулатории в поселке Верхняя Максаковка. Ведь ранее представители органов власти дали обещание, в первую очередь, жителям поселка принять меры. Мы предложили представителям ведомства вместе с заинтересованными сторонами встретиться с жителями и принять конкретные планы по амбулатории. А в ближайшее время отремонтировать крышу — пока положение спасает то, что сентябрь оказался достаточно сухим. Народный фронт продолжит мониторинг ситуации», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.