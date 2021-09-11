Народный фронт предлагает запрет на включение БАДов в рецептурные бланки и рекомендации врачей

На пресс-конференции Народного фронта общественники представили результаты опроса граждан по употреблению БАДов при лечении различных заболеваний. Более 30% респондентов не знали перед покупкой, что покупали БАД, а не лекарственный препарат.

В законодательстве нет прямого запрета упоминать БАДы на официальных рецептурных бланках, также нет ограничений по памяткам для пациентов, выдаваемым на приемах. Рынок биологически активных добавок в России в 2020 г. составил около 74 млрд руб. (по сравнению с 2019 г. вырос на 17%), причем самая большая часть продаж (более 55%) приходится на БАДы стоимостью 500 руб. и выше.

В сентябре 2021 г. ОНФ провел опрос об отношении граждан к БАДам. В нем приняли участие более 1000 человек, 9% респондентов указали, что БАДы были указаны в документах, которые выдавал врач.

«Ключевой вопрос в использовании БАДов – информированность пациента. Это тот случай, когда человек сам должен принимать решение, приобретать добавку к лечению или нет. Доказательной базы эффективности по принципам доказательной медицины у БАДов, как правило, нет. Поэтому наши предложения направлены на увеличение прозрачности рынка. Во-первых, необходимы прямой запрет на включение БАДов в рецептурные бланки, а также регулирование письменных рекомендаций врачей. Во-вторых, перед названиями БАДов как в медицинских документах, так и в рекламе должна появиться аббревиатура «БАД». Наконец, мы предлагаем запретить использовать слово «препарат» в рекламных материалах и образ человека», – рассказал руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

Согласно опросу, 64% респондентов всегда изучают информацию о препаратах, 5% – не изучают вообще, а 31% – иногда. Положительно к БАДам относятся 44% принявших участие в опросе, 31% – отрицательно, а 25% участников даже не задумывались об этом. 65% респондентов сталкивались с тем, что БАД рекомендовал врач.

«Сегодня на рынке существует масса различных средств, которые используются в лечении, – это и БАДы, и пробиотики, и иммуномодуляторы. Многие из них в клинической практике показывают свою эффективность. С другой стороны, появилось большое количество продуктов, в том числе простых пищевых добавок, которые не обладают никакой эффективностью, но активно себя позиционируют как средство для профилактики или для лечения. Позиция врача должна быть в этом плане четкая – необходимо разъяснить пациенту, какой это тип продукта, какие данные о нем есть. И очень важно, что инициативы ОНФ направлены не на запрет БАДов, а на уточнение порядка взаимодействия врача и пациента», – прокомментировал врач педиатр-иммунолог, д.м.н., профессор, главный педиатр Детской городской клинической больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Андрей Продеус.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что следует регламентировать информирование населения по обсуждаемой теме. «Очень важно, каким образом этот продукт рекламируется. На платформу по борьбе с мошенниками мошеловка.рф приходят жалобы на введение потребителей в заблуждение, недобросовестную рекламу и даже случаи незаконных перепродаж БАДов. Для того чтобы продажа БАДов не превращалась в мошенническую историю, необходимо выстраивать с ФАС, регуляторами или на базе Народного фронта противодействие подобным практикам», – подчеркнула она.

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, врач-невролог, профессор Самарского государственного медицинского университета Ян Власов добавил, что необходимо законодательно контролировать оборот БАДов. «Мы занимаемся вопросами, так или иначе имеющими отношение к обороту БАДов, и неоднократно перед Госдумой ставили вопрос использования БАДов, которые применялись для увеличения мужской потенции, а в итоге приводили к существенным нарушениям здоровья, в том числе инсультам и инфарктам», – сказал он.

«Это только первый шаг в вопросе установления большей прозрачности и честности рынка БАДов. Мы подготовили предложения и направили их в Минздрав и ФАС России, но мы пойдем дальше. В ближайшее время проведем круглый стол по широкому кругу вопросов регулирования БАДов – противодействию контрафактной продукции, маркировке, присвоению статуса БАДов. Важно, что многие ответственные производители с нами согласны – на этом рынке пора навести порядок», – заключил Валерий Алексеев.