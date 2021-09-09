Народный фронт поддержит формирование и реализацию программы развития городов с высоким научным и промышленным потенциалом

России необходима федеральная межведомственная программа по развитию промышленных и научных городов. Об этом заявили участники пресс-конференции, прошедшей на площадке МИЦ «Известия». В городах, на территории которых находятся крупные высокотехнологичные производства, в том числе и наукоградах, проживают 12% населения России. В них производится более 50% высокотехнологичной продукции в стране. Развитие экономики, импортозамещение позволяют градообразующим предприятиям смело смотреть в будущее, но изношенная инфраструктура этих городов не способствует привлечению в них лучших специалистов.

Тот уровень, который достался этим городам в наследство от советских времен, не способен сделать их конкурентоспособными в качестве местожительства топовых профессионалов, а без этого страна не сможет обеспечить себе глобальное научно-техническое лидерство.

Вопрос поднимали крупные корпорации, такие, как «Росатом», «Роскосмос», «Норникель», «Северсталь», РЖД, «Ростех», теперь к их инициативе присоединяется Народный фронт.

«Государственной задачей является стимулирование развития городов с повышенным научным, технологическим и человеческим потенциалом. Необходимо ввести классификацию городов, условно назвав их «города повышенного государственного значения», и инициировать «Единой России», Народному фронту кросс-отраслевую федеральную программу, которая бы направляла ресурсы на развитие этих территорий», – заявил председатель Экспертного совета Госдумы по атомной промышленности, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы, координатор проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» Денис Кравченко.

«Сами по себе этот вопрос не решат ни жители, ни главы городов, которые профессионально и патриотично работают. Для того чтобы эффект был, нужно поддержать корпорации и дать возможность консолидировать налоговые отчисления именно на решение проблем на территориях присутствия. И самое главное, создание достойного уровня жизни в этих городах должно быть учтено в стратегии развития государства в целом», — отметил Кравченко.

О том, как Народный фронт помогает в решении проблем уральских промышленных городов, рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. В Заречном, например, общественники несколько лет бились за сохранение роддома. Медучреждение удалось сохранить, но в целом данные участников пресс-конференции свидетельствуют о недостаточном финансировании социальной инфраструктуры в таких поселениях. Многие проблемы приходится решать предприятиям. Положительным примером развития промышленного города стала Верхняя Пышма, но это уникальная история, подчеркнула Рябцева. Градообразующее предприятие — УГМК — занимается благоустройством города, создан образовательный кластер с сильнейшей профориентационной цепочкой, которая начинается с дошкольных учреждений. В городе работает единственный в своем роде частный технический университет.

«В Пышму едут люди не только с разных территорий Свердловской области. Они хотят учиться и жить в этом городе. Создана современная, бесплатная спортивная инфраструктура, уникальный музей. Люди приезжают в город и не хотят уезжать. Такие практики нужно масштабировать и не стесняться, – заявила Рябцева. – Налоги необходимо распределять честно. Пусть в российскую казну уйдут дополнительные средства, но стремления компаний, которые вкладывают прибыль в город, как это происходит в Пышме, нужно поддерживать. Народный фронт занимался, занимается и будет заниматься тем, чтобы помогать таким городам развиваться».

В других же моногородах ситуация намного сложнее. Даже во вполне благополучном Обнинске состояние больницы ФМБА не выдерживает критики, и помочь ей ни «Росатом», ни регион, ни город не могут и даже не имеют права.

«85 % недовольства, которое есть у населения, – это здравоохранение, — отметила глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. – Раньше у таких городов было лучшее медицинское обслуживание. Обнинск находится в лучшем положении, но мы понимаем, что дальнейшее наше развитие зависит от медицины. У города очень ограниченные ресурсы, чтобы помогать, потому что объекты ФМБА – федеральные, и им нужны серьезные инвестиции».

«Если человек вынужден думать, не прорвало ли у него дома трубу, он не может сосредоточиться на тех научных задачах, которые перед ним стоят. «Росатом» финансирует мероприятия, развивающие города, из чистой прибыли, что создает финансовые ограничения. Нам важно найти поддержку у законодателей в том, чтобы изменить подход к финансированию. Есть такой механизм – «консолидированная группа налогоплательщиков», – позволяющий перераспределять налоги, которые платят предприятия, так, чтобы значительная часть из них могла использоваться для реализации проектов развития городов», – пояснила директор департамента организационного развития госкорпорации «Росатом» Юлия Вржесень.

Примеры проектов развития городов, реализуемых при поддержке градообразующих предприятий, привела генеральный директор НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» Марина Фролова.

«В Росатоме очень много практик, направленных на человеческий капитал. Люди – это то, на что мы опираемся, то, во что мы вкладываемся. И мы очень хотим, чтобы качество жизни в наших городах соответствовало и тем передовым технологиям, и тому наполнению наших людей, которое есть. Мы готовы в диалоге с законодательными органами предлагать решения и реализовывать наши идеи и задачи», – заключила она.