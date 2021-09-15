



Задача руководителей муниципалитетов – 24 часа в сутки контролировать ситуацию по подаче тепла, и не только в режиме докладов, но и самим выходить на проверку. На заседании Правительства Глава Коми подчеркнул: на органах местного самоуправления лежит персональная ответственность за подготовку к зиме. Отопительный сезон стартовал уже по всей республике. Больше всего жалоб поступает из Вуктыла, это стало отдельной темой обсуждения. Владимир Уйба поручил усилить претензионную работу по задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, а также завершить перевод котельных на экологичное топливо.