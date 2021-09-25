«Молодежка ОНФ» проверяет потенциально опасные для детей объекты в ходе акции «Безопасность детства»

С началом нового учебного года команда «Молодежки ОНФ» усиливает мониторинг мест детского отдыха в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Добровольцы совместно с уполномоченными по правам ребенка в регионах, сотрудниками прокуратуры и местными властями проверяют состояние детских площадок, доступ к подвалам и крышам многоквартирных домов, а также к заброшенным и недостроенным зданиям. Кроме этого, совместно с ГИБДД ребята контролируют дороги к школам и проводят уроки по безопасности дорожного движения.

В Тамбовской области под особым вниманием команды «Молодежки ОНФ» – заброшенный дом культуры «Строитель» на улице Рязанской. Полуразрушенное трехэтажное здание давно стало большой проблемой для жителей близлежащих домов. Здесь постоянно собираются люди, в том числе дети и подростки. Территория вокруг завалена мусором.

«Жители неоднократно обращались во все инстанции с просьбой ограничить доступ к зданию. В прошлом году мы также подключились к решению проблемы с заброшенным ДК. Вместе с гражданами активно писали жалобы в администрацию и органы власти. И вот сегодня мы видим, что эта проблема сдвинулась с мертвой точки – собственники уже заложили кирпичом окна первого этажа. Будем и дальше следить за этой историей», – рассказала участница команды «Молодежки ОНФ» в Тамбовской области Ульяна Мамонтова.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Якутии по итогам мониторинга выразили инициативу по демонтажу детской площадки на ул. Жорницкого, 38 и ул. Пионерской, 11. Здесь место отдыха детей не ограждено и давно заросло травой, качели и их конструкции оборваны, горка лежит на земле.

Во Владимире «Молодежка ОНФ» добилась устранения нарушений на детской площадке по улице Полины Осипенко. После обращения участников команды отсюда вывезли груду бетонно-кирпичных обломков, которые раньше лежали посередине площадки.

Также в рамках акции «Безопасность детства» участники «Молодежки ОНФ» вместе с ГИБДД проверяют маршруты к школам, наносят предупреждающие знаки перед пешеходными переходами и проводят разъяснительные беседы.

Во время одного из рейдов участники команды совместно с активистами ОНФ и инспекторами ГИБДД проверили маршрут учеников красноярской школы № 65. Общественники уже давно акцентировали внимание городских властей на проблемы, с которыми здесь сталкиваются дети, однако вопросы были решены лишь частично.

«Пешеходные дорожки разрушены корнями старых деревьев и нуждаются в ремонте. Прямо на территории школы мы встретили бродячих собак. Дети рассказали, как однажды им пришлось отбиваться от них. Кроме того, несмотря на «лежачего полицейского», зачастую водители нарушают скоростной режим и не пропускают детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Ситуацию усугубляет незавершенный ремонт теплотрассы на улице Спортивной, что увеличило интенсивность движения дороги вдоль школы № 65. Мы обратились в Департамент городского хозяйства по этому вопросу, там пообещали разобраться», – отметил участник региональной команды «Молодежки ОНФ» Глеб Химич.

После рейда инспекторы ГИБДД вместе с добровольцами провели профилактическую беседу со школьниками, подарили им светоотражающие элементы для одежды и рюкзаков.

Дорожный рейд в рамка акции «Безопасность детства» прошел и в Магадане. По инициативе сотрудников ГИБДД он начался с пересечения проспектов Ленина и Карла Маркса. Этому участку уделяют особое внимание. По мнению инспекторов, здесь высока вероятность ДТП с участием детей. Перед пешеходными переходами участники команды «Молодежки ОНФ» нанесли предупреждающие надписи, а также рассказали детям о безопасности на дорогах.

«Дети, подходят к проезжей части зачастую пользуясь гаджетами, телефонами, они не обращают внимания на приближающийся транспорт и преимущественно смотрят вниз. Поэтому трафареты, нанесенные на асфальте перед пешеходным переходом, дополнительно привлекут внимание», – пояснил старший инспектор по особым поручениям отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Магаданской области Дмитрий Забровский.

Предупреждающие слоганы на асфальте в Магадане появятся также в районе телевышки. Акция «Безопасность детства» в регионе, как и во всей стране, круглогодичная. В ближайшее время «Молодежка ОНФ» приступит к мониторингу городских недостроев и заброшенных зданий, где зачастую играют дети. Проверят и крыши жилых домов. В этом году в социальных сетях уже было несколько сообщений о гуляющих там подростках.

Напомним, акцию «Безопасность детства» «Молодежка ОНФ» совместно с институтом уполномоченных при Президенте РФ по правам ребенка проводит уже более трех лет. За это время мониторинги прошли во всех 85 субъектах страны. Всего было проверено 19 183 объекта.