



В свои почти 2 года он не сидит, не говорит, не ползает. А вот по какой причине никто сказать не может. Маленький Максим Филиппов из Выльгорта страдает неизвестной болезнью. Нужна диагностика в федеральном центре, чтобы медики, наконец, смогли назначить нужное лечение, которое поможет малышу встать на ноги. На днях Максим отправляется в российскую детскую клиническую больницу им. Пирогова. К сожалению, в квоту входит не все обследование. Нужно дополнительно 170 тысяч рублей. Эту сумму многодетной семье не потянуть.