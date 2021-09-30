



Жительница Сыктывкара получила в социальной сети «Вконтакте» сообщение от подруги, которая попросила одолжить ей деньги. Девушка была полностью убеждена, что переписывается с хорошей знакомой и перевела ей тридцать тысяч рублей. Спустя короткое время на страничке приятельницы появилась надпись, что ее «взломали». Девушка оказалась обманутой. Как обезопасить себя и свой аккаунт от киберпреступников в рубрике «Полиция Сообщает» расскажет представитель МВД Вера Железцова.