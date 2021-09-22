Ещё один ухтинец по решению суда получил компенсацию за нападение бродячих собак





В декабре минувшего года беспризорные животные откусили мужчине фалангу пальца. Стая из 7-8 особей напала на него 17 декабря ранним утром в районе жилого дома по улице Железнодорожной. Псы повалили ухтинца и начали кусать за руки и тело. Пострадавшего в итоге доставили в травматологическое отделение. За понесённый ущерб спустя десять месяцев суд взыскал с ухтинской администрации в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей. При этом он сам рассчитывал на сумму вдвое больше.