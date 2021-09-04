Эксперты Народного фронта приняли участие в марафоне «Новое знание»

В рамках сотрудничества с обществом «Знание» 133 лектора-эксперта, представители ОНФ в 74 регионах, провели для 6169 детей открытые уроки.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов встретился с выпускниками лицея «ДЕРЖАВА» города Обнинска. В рамках встречи-дискуссии он рассказал ребятам о проекте Народного фронта и платформы «Россия – страна возможностей» «Взлетная полоса», в рамках которого детям-сиротам помогли поступить в вузы и среднеспециальные учебные заведения.

Вместе с Михаилом Кузнецовым учащиеся лицея разделились на команды и подготовили презентации идей и предложений о дальнейшем развитии проекта, предложили пути оптимизации помощи детям-сиротам при вхождении во взрослую жизнь. В ходе обсуждения ребята высказали ряд предложений о развитии системы образования и воспитания в целом, в том числе об обязательном проведении линий качественного интернета во все детские дома и интернаты, где их пока нет.

«Мы удачно поработали совместно с замечательными творческими ребятами, которые высказали потрясающие идеи. Многие из них в дальнейшем будут учтены при развитии проекта «Взлетная полоса». А для реализации предложения учеников «ДЕРЖАВЫ» о качественном интернете для детских домов и школ-интернатов мы обязательно проведем федеральный мониторинг, доложим его результаты Президенту Российской Федерации и будем добиваться, чтобы высокоскоростной доступ в Сеть был доступен каждому воспитаннику этих учреждений. Также я предложил ребятам поучаствовать в проектах Народного фронта в качестве волонтеров и помощников. Уверен, для многих из них это будет интересно», – сказал Михаил Кузнецов.