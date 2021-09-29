Для экскурсий по Сыктывкару теперь будет достаточно смартфона, удобной обуви и QR-кода





Смартфон, удобная обувь и QR-код. Для экскурсий по Сыктывкару теперь этого будет достаточно. Бесплатный аудиогид с прогулкой по городу уже доступен всем желающим. Это совместный проект регионального Министерства культуры, туризма и архивного дела и компании МТС. Помогал и один из авторов проекта «Пешком по Усть-Сысольску» журналист Игорь Бобраков. В путеводитель, его выпускают по всей стране, вошли 15 мест и историй столицы Республики. Их сыктывкарцы выбирали путем открытого голосования.