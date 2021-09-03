



Через три-четыре недели в Коми придёт четвертая волна коронавируса – об этом в своём видеообращении к жителям республики рассказал Владимир Уйба. Глава Коми отметил, что сегодня в республике создан большой запас вакцины – 141 тысяча доз. Однако, прививаются в республике мало. При этом в осенний период традиционно возрастает количество больных острыми вирусными респираторными заболеваниями, в том числе и гриппом. А это, значит, что можно ожидать наложение инфекций.