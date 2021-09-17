Акцент Событие 17.09.2021





00:00 Выпуск

00:14 Ушла из жизни Любовь Малофеевская.

05:14 Выборы в Государственную Думу.

08:05 Всероссийская перепись населения пройдет в этом году с 15 октября по 14 ноября.

11:24 Работа пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

14:40 Благодаря проекту «Народный бюджет» в Центральной библиотеке появилось новое специализированное оборудование.

19.47 Интинцы принимают участие в конкурсе «Народный участковый — 2021».

22:17 В СЮНе продолжается плановое обновление базы.

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