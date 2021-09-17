Акцент Событие 17.09.2021
00:00 Выпуск
00:14 Ушла из жизни Любовь Малофеевская.
05:14 Выборы в Государственную Думу.
08:05 Всероссийская перепись населения пройдет в этом году с 15 октября по 14 ноября.
11:24 Работа пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.
14:40 Благодаря проекту «Народный бюджет» в Центральной библиотеке появилось новое специализированное оборудование.
19.47 Интинцы принимают участие в конкурсе «Народный участковый — 2021».
22:17 В СЮНе продолжается плановое обновление базы.
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