Активисты ОНФ в Коми напутствовали школьников и студентов в День знаний

В День знаний представители Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели встречи со школьниками и студентами – ребятами из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, первокурсниками Сыктывкарского торгово-экономического колледжа и Института точных наук и информационных технологий Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

«Для нас это неформальные встречи. Особенно трогательным стало знакомство с трудными подростками Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Мы были вместе с другими общественниками и заинтересованными лицами – представителями общественного совета при МВД Коми, Союза женщин, депутатами Госсовета республики. Своими глазами увидели, как, казалось бы, маленькие хулиганы тянутся к светлому и доброму, какие они открытые. Уже в этом возрасте у них непростая судьба. Ребятам требуется поддержка общества, чтобы сохранить и развить в них для взрослой жизни все самое светлое», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

На встрече общественники искренне поговорили с ребятами, рассказали о Дне знаний и подарили много различных подарков, в том числе школьные принадлежности и полезные настольные игры для проведения свободного времени. Встреча завершилась тем, что ребята обняли взрослых гостей, сказали спасибо и пообещали больше не хулиганить. Представители ОНФ в Коми договорились с руководством Центра о дальнейшем сотрудничестве и оказании помощи.

С первокурсниками в День знаний активисты ОНФ в Коми также провели искренний разговор и напутствовали их пожеланиями успехов на выбранном жизненном пути. Представители Народного фронта отметили, что День знаний – это не только праздник школьников. Для студентов это тоже особый день: преддверие нового жизненного пути, вход в увлекательный мир новых знаний и любопытных открытий. Общественники пожелали, чтобы насыщенное студенческое время запомнилось не только долгими лекциями и строгими профессорами, но и завоеванием творческих вершин и обретением новых друзей и товарищей.

«Выступление перед первокурсниками Института точных наук и информационных технологий Сыктывкарского государственного университета для меня стало особенным. Ведь это мой родной институт, здесь я училась. Со студентами поделилась своим опытом и впечатлениями. Орешек знаний тверд, но расколоть его поможет – огонь желания учиться! Такой огонь, большой или маленький, всегда вспыхивает в День знаний, 1 сентября, в сердцах каждого первоклассника и каждого первокурсника. Пусть этот огонь горит всю жизнь», — пожелала Иванова.

В завершении активисты ОНФ в Коми пожелали студентам торгово-экономического колледжа и университета легко и уверенно сдавать все зачеты и экзамены, и в итоге стать профессионалами выбранного дела, чтобы приносить пользу людям, республике и стране.