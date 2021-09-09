Активисты Народного фронта провели урок, посвященный 100-летию Республики Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми с началом учебного года продолжают в регионе образовательные акции. Общественники провели для учащихся Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума урок, посвященный 100-летию республики.

«Этот год для нашего региона особенный: Республика Коми отмечает 100-летие. Поэтому урок мы решили посвятить нашему любимому краю. Урок стал не лекцией, а живым разговором с ребятами. Учащиеся смело задавали вопросы, высказывали свое мнение. Коми – очень большой регион, и нередко даже взрослые, например, живущие на юге республики, ничего не знают о северных территориях, а северяне не знают, как живут южане родного края. Молодому поколению рассказали о многих аспектах республики – уникальных природных объектах, вспомнили времена Российской империи, советский период, современность. Ребятам было очень интересно. Такие уроки будем проводить и дальше», – прокомментировала участница образовательной акции, член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

Общественники рассказали на уроке о людях, которые оставили значительный след в истории республики и страны. Так, в центре Сыктывкара расположена улица имени Михаила Бабушкина. Активисты ОНФ в Коми поведали ребятам, что это полярный летчик, Герой Советского Союза. Он был одним из тех, кто в Арктике искал пропавший экипаж самолета под командованием легендарного летчика Сигизмунда Леваневского. Для ребят Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума эта история стала открытием.

Узнали на уроке учащиеся и о трудовых подвигах земляков. Например, о рабочей леспромхоза Анфисе Пудовой – совсем еще юной 20-летней стахановке – водителе грузовика, которая выполняла более пяти мужских дневных норм объемов вывозки древесины из леса.

Общественники поделились и уникальными историческими фактами, о которых мало кто знает. Так, в начале 1961 г. Никита Хрущев собирался сократить научные центры в регионах. Но республика не спасовала – ее представители твердо бились за Коми филиал Академии наук СССР и убедили руководство в необходимости его сохранения.

«И таких примеров много. За 100 лет Республика Коми прошла непростой путь. Чтобы она стала такой, какой вы ее видите сейчас, трудилось много людей самых разных профессий», – сказала ребятам Иванова.

Учащиеся техникума признались, что узнали много нового и полезного об истории родной республики.

Представители Народного фронта пояснили, что проведение таких уроков и образовательных встреч – это не разовые акции, а часть большой общественной работы. Активисты ОНФ отметили, что для молодого поколения очень важно знать историю своего родного края, знать о земляках, которые совершали ратные и трудовые подвиги, – это необходимая часть полноценной личности, гражданина.

В сентябре 2021 г. общественники уже провели целый комплекс образовательных мероприятий. Эксперты тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провели открытый урок безопасности на дорогах. А в День знаний общественники организовали образовательные встречи со школьниками Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, первокурсниками Сыктывкарского торгово-экономического колледжа и Института точных наук и информационных технологий Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.