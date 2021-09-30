30 мешков мусора собрали участники акции «Речная лента» в Выльгорте





Напомним, это ежегодная экологическая акция, которая проходит практически во всех городах и районах Коми. В райцентре Сыктывдина на уборку вышли десятки человек –работники управления образования, отряд руководителя сельского поселения, совет ветеранов, серебряные волонтеры и просто активные жители села. Для отчистки выбрали территорию около местных карьеров, или как их называют в народе – «выльгортских озер». Это место в теплое время года особо популярно как среди местных, так и приезжих.