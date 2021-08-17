Визит в Инту министра экономического развития России Максима Решетников и Главы РК Владимира Уйба.





В Инте займутся импортозамещением химической продукции для нужд металлургии, нефтехимии и строительства. В ходе рабочего визита в Интинский Округ министр экономического развития России Максим Решетников и Глава Республики Коми Владимир Уйба посетили производственные площадки завода по производству карбида кальция и ферросплавов, агропромышленного комплекса и завода железобетонных изделий. Все эти предприятия входят в план диверсификации экономики региона, утверждённый Минэкономразвития России.

Правительственная делегация, в состав которой вошли представители федеральной, республиканской и местной власти ознакомилась с резидентами арктической зоны.

Все три предприятия подали заявки на финансирование по льготным государственным программам. Сейчас проекты находятся в инвестиционной фазе.