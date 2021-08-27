✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.08.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ОБНОВЛЕНИЕ ДОСКИ ПОЧЕТА

В Сосногорске обновили районную Доску почета. Ежегодно ко Дню республики на нее заносят новые имена и фотографии жителей, отличившихся в трудовой и общественной жизни района.

01:13 — К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ГОТОВЫ

Считанные дни остались до первого сентября. В образовательных учреждениях Сосногорского района завершаются последние приготовления ко Дню знаний. Их готовность – на контроле не только у специалистов Управления образования, но и Главы муниципалитета.

04:16 — НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

В Сосногорске реализована еще одна инициатива в рамках республиканской программы «Народный бюджет». Долгожданный подарок – новую спортивную площадку – получили воспитанники десятого детского сада.

06:37 — КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

В Сосногорском районе прошел конкурс на лучшее обустройство и оформление объектов к юбилею республики. Участники – более 10 организаций и учреждений, в основном образовательных. Они соревновались в трех номинациях – лучшее оформление фасада, окон и территории

09:19 — ПОДАРКИ ДЕТЯМ

Молодые специалисты Сосногорского газоперерабатывающего завода навестили детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Они поздравили ребят с наступающим Днем знаний, приняв участие в акции «Собери ребенка в школу».