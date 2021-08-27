✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.08.2021
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ОБНОВЛЕНИЕ ДОСКИ ПОЧЕТА
В Сосногорске обновили районную Доску почета. Ежегодно ко Дню республики на нее заносят новые имена и фотографии жителей, отличившихся в трудовой и общественной жизни района.
01:13 — К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ГОТОВЫ
Считанные дни остались до первого сентября. В образовательных учреждениях Сосногорского района завершаются последние приготовления ко Дню знаний. Их готовность – на контроле не только у специалистов Управления образования, но и Главы муниципалитета.
04:16 — НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
В Сосногорске реализована еще одна инициатива в рамках республиканской программы «Народный бюджет». Долгожданный подарок – новую спортивную площадку – получили воспитанники десятого детского сада.
06:37 — КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
В Сосногорском районе прошел конкурс на лучшее обустройство и оформление объектов к юбилею республики. Участники – более 10 организаций и учреждений, в основном образовательных. Они соревновались в трех номинациях – лучшее оформление фасада, окон и территории
09:19 — ПОДАРКИ ДЕТЯМ
Молодые специалисты Сосногорского газоперерабатывающего завода навестили детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Они поздравили ребят с наступающим Днем знаний, приняв участие в акции «Собери ребенка в школу».