✳ Вести Тимана. Сосногорск | 23.08.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Жители Сосногорска поздравили Республику Коми со столетием. Накануне юбилея в стенах городского Дома культуры «Горизонт» прошел праздничный концерт «В вековой юбилей мы сердца открываем друг другу».

02:21 — ТРИКОЛОР РОССИИ

22 августа жители Республики Коми отметили столетие региона. А в национальном масштабе этот день посвящен Государственному флагу России. Одному из главных праздников страны в Сосногорске посвятили конкурс рисунков на асфальте, который прошел на площади Дома детского творчества.

03:34 — РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко побывал с рабочим визитом в Нижнем Одесе. Он проверил готовность поселка к отопительному сезону и новому учебному году.

08:53 — ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В Сосногорске прошел очередной штаб по подготовке к очередному отопительному сезону. Работа началась с обсуждения вопросов, находящихся на личном контроле Главы района.

12:32 — БЕРЕЗОВАЯ РОЩА

Столетию Республики Коми сосногорские спортсмены посвятили соревнования по горному трейлу, получившие название «Березовая роща». Особенность состязаний заключалась в том, что забег проходил по пересеченной местности, в основном, в лесу.