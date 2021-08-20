✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.08.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМИ

На этой неделе Сосногорск стал местом встречи юных туристов и краеведов из нескольких районов нашего региона. 17 августа в стенах Дома детского творчества состоялась республиканская краеведческая конференция. На следующий день рядом с поселком Вис состоялось торжественное открытие знака «Географический центр Коми».

05:29 — ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К УЧЕБНОМУ ГОДУ

В сосногорском филиале Республиканской общественной приемной Главы Коми провели прямую линию по подготовке к новому учебному году. На вопросы отвечала начальник Управления образования Надежда Седнева.

08:27 — СОСНОГОРСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ

Уже скоро в Сосногорске будут благоустроены еще две общественные территории. Одна из них расположена в железнодорожной части города, за Домом детского творчества. Здесь появятся две площадки – для детей младшего и старшего возрастов. Участие в работах принимают не только подрядные организации, но и сосногорские волонтеры.