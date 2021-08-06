✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.08.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В районной администрации состоялся штаб по подготовке к отопительному сезону. Присутствовали ресурсоснабжающие организации и управляющие компании Сосногорска, представители бюджетных организаций.

03:04 — НА ПОРОГЕ НОВОСЕЛЬЯ

Сосногорский Центр коми и национальных культур готовится к новоселью. Практически завершен ремонт в помещении, где разместятся представители городских национально-культурных автономий.

05:30 — ПОЗИТИВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Юные жители Сосногорска пережили позитивное приключение. Игровая программа с таким названием прошла на этой неделе для городской молодежи на площади Дома детского творчества.