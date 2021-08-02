✳ Вести Тимана. Сосногорск | 02.08.2021





▫ Первого августа российские железнодорожники отметили профессиональный праздник. Накануне в Сосногорске руководители территориального управления Северной магистрали поздравили ветеранов отрасли. На доске почета в Сквере железнодорожников появились фото двенадцати работников. Им торжественно вручили свидетельства.

▫ В первое воскресенье августа миллионы граждан страны отмечают свой профессиональный праздник – День железнодорожника. Для Сосногорска – это особый праздник, ведь город начинался как небольшая станция, а стал узловым центром железной дороги. Каждый год железнодорожники Сосногорского региона показывают стабильно высокие результаты работы.

▫ В рамках 65-летнего юбилея Сосногорска мы продолжаем серию интервью с интересными жителями, судьбы которых связаны с нашим городом. Сегодня речь пойдет о начальнике Сосногорской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» Егоре Тучине.