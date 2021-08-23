В России предложили создать новый стандарт «школ большой страны» на основе проекта Народного фронта

Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на встрече Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия» предложила разработать новый стандарт общеобразовательных школ, распространив успешные практики проекта Народного фронта «Школы большой страны».

Она отметила, что новый стандарт должен учитывать современные требования образования и условий для развития детей, в том числе доступности инклюзивной среды.

«Недостаточно просто вставить новые окна, покрасить стены, побелить потолок. Школы должны стать новыми по своему содержанию, по тем пространствам, которые созданы для развития детей. Условия должны быть и комфортными, и безопасными – в общем, речь идет о модернизации, которая предполагает новые образовательные программы. Мы здесь предлагаем разработать стандарт новой школы, можем расширить успешный проект Общероссийского народного фронта — расширить стандарт «Школ большой страны», в котором учтены требования современных образовательных программ и доступной инклюзивной среды как внутри школы, так и снаружи. Очень важно привлечь для разработки такого стандарта и самих школьников, и родителей, и педагогов. Такой запрос есть», — сказала Елена Шмелева.

Президент России поддержал предложения Шмелевой, в том числе о разработке нового стандарта школ.

«Надеюсь, что Ваши идеи, о которых Вы сейчас сказали, будут реализованы, всячески их поддерживаю и рассчитываю, что будущий парламент соответствующим образом отреагирует для того, чтобы подтвердить все эти запланированные расходы, а если нужно — и увеличить их по тем направлениям, о которых Вы сказали», — ответил Президент.