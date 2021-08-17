В республиканском УФСИН выбрали лучшую песню, исполненную осужденными





В республиканском УФСИН подвели итоги первого этапа 17-го Всероссийского конкурса "Калина красная" и выбрали лучшую песню, исполненную осужденными. Всего представили 20 композиций, 5 из которых собственного сочинения. При определении победителя оценивались не только вокальные данные, оригинальность исполнения и творческое мастерство, но и сценические костюмы, оформление сцены, качество съемки и монтаж клипов. Несколько работ заметно выделялись из всех представленных.