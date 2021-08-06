В Приполярье заканчивается период белых ночей. На следующей неделе в Инте включат уличное освещение.





В вечернее время вновь загорятся фонари на дорогах и во дворах. Традиционно в начале августа в Инте включается уличное освещение.

За несколько месяцев белых ночей управляющие компании должны были проверить и отремонтировать электрическое оборудование, администрация округа в свою очередь следит за обновлением уличного освещения — этим летом в разных частях города были установлены новые опоры со светильниками.