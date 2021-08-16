В ОНФ поддержали идею Лаврова: Днём поисковика может стать 13 марта

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева поддержала предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об учреждении Дня поисковика. Такой мыслью министр поделился на встрече с губернатором Ростовской области. Елена Цунаева знает и вариант даты, в которую актуально было бы чествовать ее соратников.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева: «Чувство гордости за высокую оценку деятельности поисковиков вызывают слова такого государственного деятеля, как министр иностранных дел Сергей Лавров. По его мнению, поисковики заслужили особого отдельного дня в календаре праздников и памятных дат».

Цунаева отметила, что поисковики – люди, которые поддерживали и сохраняли память о защитниках Отечества, об истории нашего государства, трагедиях и подвигах на протяжении многих десятилетий.

«День поисковика можно было бы учредить 13 марта. В этот день в 1988 году состоялся первый всесоюзный поисковый слет поисковых отрядов, поисковики впервые заявили о себе как общественники, общественная сила. С тех пор они несут вахту памяти, несмотря ни на какие события в мире и стране», – заявила она.

«Мы не только работаем на полях сражений, занимаемся сохранением памяти. Мы продолжаем дружить со всеми коллегами, которые живут на территории республик бывшего Советского Союза. Буквально сейчас проходит международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт», где вместе с нами работают поисковики Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Молдовы, Латвии. Это значит, что дело, которое мы начали еще в прошлом веке, актуально, нужно. В наших рядах много молодежи. И если такой день появится, то это будет только стимулом для развития нашего движения, позволит еще больше вовлекать в ряды Поискового движения России молодых людей, граждан нашего государства. И еще крепче дружить с нашими коллегами со всего мира», – подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ.