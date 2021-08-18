В Народном фронте назвали ключевые этапы продвижения русскоязычного обучения за рубежом

На площадке Народного фронта представители Россотрудничества и Русских домов в разных странах мира, Министерства просвещения, руководители коммерческих образовательных платформ – эксперты Бизнес-платформы ОНФ обсудили стратегические шаги в продвижении русского языка и обучения на русском языке в других странах.

«Мы решили провести это обсуждение, потому что увидели, что мы можем объединять людей, – подчеркнул во вступительном слове модератор встречи, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький. – Когда происходит координация усилий бизнеса, государства, волонтеров, НКО, это дает синергический эффект. Для нас как для страны, ее русскоговорящих граждан важно продвижение нашей культуры и языка во всем мире. Десятки миллионов русскоговорящих людей живут по всей планете, они должны иметь возможность учиться, развиваться, самореализовываться на русском языке».

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, обращаясь к участникам дискуссии, напомнила, что Россия – мировой лидер в образовании, и существующие в стране цифровые образовательные продукты, созданные как государственными учреждениями, так и бизнесом, очень качественные. Она призвала все заинтересованные стороны не конкурировать, а объединиться и взять общую ответственность за распространение информации об отечественных образовательных платформах.

Шмелева предложила упростить лицензирование образовательных онлайн-программ для улучшения доступа к ним у зарубежной русскоговорящей аудитории, которая составляет сегодня более 127 млн человек. «Нам надо повысить охват, повысить осведомленность о наших образовательных программах, о возможности коммуникации с их организаторами, со всеми, кто заинтересован в сотрудничестве с той или иной страной по тому или иному образовательному направлению. Надо задуматься, как нам выполнить лицензирование программ, для того чтобы была доступна аттестация за рубежом, чтобы все больше и больше наших соотечественников поступали в российские вузы, определиться с механизмом такого лицензирования и максимально быстро подготовить все основания, чтобы оно было проведено», – сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ. Это позволит, по ее мнению, выявлять и привлекать в Россию таланты из числа молодых соотечественников, создавая им дополнительные возможности для развития. Сопредседатель ОНФ обратила внимание на то, что особенно важна поддержка детей и молодежи не только в пределах России, но и за рубежом.

Шмелева отметила, что Россия ответственна за создание единого языкового пространства и предоставление возможности любому человеку, говорящему на русском языке, для саморазвития и культурного просвещения и добавила также, что «Сириус» готов в сотрудничестве со всеми Русскими домами провести для соотечественников массовую олимпиаду по естественнонаучным предметам, организованную по тем же принципам, что действуют для олимпиад внутри России.

Одна из важнейших задач, стоящих перед Россотрудничеством, – это продвижение русского языка за рубежом, напомнил заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. Он сообщил, что квота на бесплатное обучение иностранцев в российских вузах каждый год увеличивается, в следующем году по квоте планируется принять 23 тысячи человек, и это как раз та аудитория, которой при подготовке к поступлению цифровой контент на русском языке особо актуален.

«У нас есть платформа Education-in-russia, и мы разместим на ней информацию о проектах участников сегодняшней встречи. В первую очередь, о бесплатных ресурсах, далее о коммерческих. Также очень перспективно направление дополнительного образования для взрослых. Мы недавно делали семинар для наших соотечественников в Турции, они активно ищут способы, как заработать, для них программы, предложенные участниками круглого стола, будут полезны», – отметил Поликанов.

Заместитель директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Андрей Ефремов сообщил, что ведомство осуществляет грантовую поддержку бизнеса и гражданских инициатив в части образования на русском языке и обучения русскому языку. Объем ежегодной кампании 300 млн рублей, 93 гранта выдадут в этом году, в том числе треть от общего количества будет выдана компаниям, осуществляющим цифровизацию образовательного процесса и создающим цифровой контент.

Руководитель Бизнес-платформы ОНФ Михаил Палей рассказал о том, что в рамках своей работы Бизнес-платформа ОНФ акцентирует внимание на импакт-направленность, иными словами улучшение жизни людей. Партнёрство Россотрудничества и членов Бизнес-платформы позволит вывести на новый уровень доступность русскоязычного образования за рубежом для того, чтобы наши соотечественники, живущие в других странах, могли получить качественное образование на родном языке.